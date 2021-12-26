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19 января, 20:41
НовостиСобытиеКультура

Сегодня - Международный день музейного селфи

Сегодня - Международный день музейного селфи

 

 К акции присоединилось и республиканское учреждение культуры. Те, кто сегодня побывал в Национальном музее имени Пальмова, сфотографировались рядом с их любимыми картинами, на фоне интересных экспозиций, разместив их в соцсетях. А сотрудники считают, что лучший способ отметить этот день – также сделать селфи, чтобы, как можно больше людей узнали о культуре и традициях степного народа, которые отражены на полотнах известных калмыцких мастеров кисти.

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