Сегодня - Международный день музейного селфи

К акции присоединилось и республиканское учреждение культуры. Те, кто сегодня побывал в Национальном музее имени Пальмова, сфотографировались рядом с их любимыми картинами, на фоне интересных экспозиций, разместив их в соцсетях. А сотрудники считают, что лучший способ отметить этот день – также сделать селфи, чтобы, как можно больше людей узнали о культуре и традициях степного народа, которые отражены на полотнах известных калмыцких мастеров кисти.