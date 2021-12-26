Как жителям Калмыкии достичь коллективного иммунитета?

Наше будущее в наших руках. Сегодня эти слова актуальны, как никогда. Выработать коллективный иммунитет, защитить себя и своих близких, выйти из пандемического периода - всё это возможно, но общими усилиями и осознанно, получив вакцину от ковида. Как это сделать, узнавала наша съёмочная группа.

Сегодня все желающие могут получить прививку от коронавирусной инфекции в прививочных кабинетах по всей республике. Вся процедура максимально проста: необходимо прийти, зарегистрироваться и получить вакцину.

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается, по словам врачей, очень радует, что социальная ответственность и правильное отношение к своему здоровью среди взрослого населения растёт.

Как отмечает лор-врач Лариса Сангаджиева, инкубационный период у «Омикрона» составляет всего 5-7 дней с момента заражения, вирус очень быстро распространяется на верхние дыхательные пути. В зоне риска люди с хроническими заболеваниями и те, кто ранее не получал вакцину.

Сегодня коллективный иммунитет в Калмыкии, по данным регионального Минздрава, составляет 66%, а это даже выше, чем показатель по России. Эпидемиологическая ситуация диктует свои правила, как считают медики, самая эффективная мера сегодня – вакцинироваться и ревакцинироваться. Это поможет организму выработать мощный иммунитет и защититься от коронавирусной инфекции практически на 100%. Сегодня получить вакцину можно в прививочном пункте Республиканской больницы, в Горполинике, её филиалах, а также в пунктах вакцинации во всех районах республики.