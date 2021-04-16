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18 мая, 10:09
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Сегодня – Международный день музеев

Сегодня – Международный день музеев

Эта дата призвана напомнить всем о потенциале, историческом наследии современных учреждений. А для калмыцкого храма культуры - это двойной праздник, ведь в этом году он отмечает вековой юбилей. 

 Подготовлен ряд выставочных проектов, которые пройдут под девизом «Век музея». Здесь хранится более 84 тысяч экспонатов. В залах подробно представлена история, этнография, культура степного народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство.

  В районах республики открыты уже три филиала музея.

 

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