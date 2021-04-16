Продолжается реконструкция сельских Домов Культуры

В конце года – в поселке Чкаловский Кетченеровского района обновлённое учреждение распахнет свои двери. Об этом заверяют стороны, подписавшие договор о реконструкции важного объекта.

Подрядная организация в марте приступила к ремонту. Уже завершены работы по демонтажу старой постройки и по уборке территории. Теперь бригада занята важной частью - укреплением фундамента. Словом, здание должно полностью преобразиться.

Ждут с нетерпением открытия также жители поселков Бага-Бурул Ики-Бурульского района и Аршан Булг Целинного. Подробнее расскажем в дневном выпуске "Вести Калмыкия" в 14:30.