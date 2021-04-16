  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 мая, 11:23
НовостиСтроительствоКультура

Продолжается реконструкция сельских Домов Культуры

Продолжается реконструкция сельских Домов Культуры

В конце года – в поселке Чкаловский Кетченеровского района обновлённое учреждение распахнет свои двери. Об этом заверяют стороны, подписавшие договор о реконструкции важного объекта. 

Подрядная организация в марте приступила к ремонту. Уже завершены работы по демонтажу старой постройки и по уборке территории. Теперь бригада занята важной частью - укреплением фундамента. Словом, здание должно полностью преобразиться.

 Ждут с нетерпением открытия также жители поселков Бага-Бурул Ики-Бурульского района и Аршан Булг Целинного. Подробнее расскажем в дневном выпуске "Вести Калмыкия" в 14:30.  

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия