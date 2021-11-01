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7 декабря, 11:50
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Сегодня Международный день гражданской авиации

Сегодня Международный день гражданской авиации

Это профессиональный праздник пилотов, штурманов, бортмехаников и стюардесс, а также работников наземных служб. Это диспетчеры, конструкторы, авиастроители и техники. Так что, поздравления принимают сотрудники Элистинского аэропорта.

Работы впереди много: с нового года жители Калмыкии смогут отправиться из Элисты в 10 городов. А федеральное субсидирование отрасли станет стимулом для роста экономики и развития туризма и повышения качества жизни в регионе.

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