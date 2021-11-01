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7 декабря, 12:12
НовостиЭкология

Инспекторы заповедника «Чёрные земли» ведут мониторинг и учёт численности пролётных и зимующих птиц

Инспекторы заповедника «Чёрные земли» ведут мониторинг и учёт численности пролётных и зимующих птиц

Орнитологический участок «Маныч Гудило» охватывает часть озера и ряд островов, важных для гнездования и миграционной остановки пернатых, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. На днях, в заказник прибыла врач-реаниматолог из Нижнего Новгорода. Она провела сотрудникам лекцию о проведении доврачебной помощи. Далее Полина Маслякова организует дежурство на кордоне Ацан-худук.

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