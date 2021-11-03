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9 декабря, 13:06
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Сегодня Международный день борьбы с коррупцией

Сегодня Международный день борьбы с коррупцией

Эта дата появилась в календаре в 2003 году. Именно тогда на Всемирной конференции в мексиканском городе Мерида была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, ратифицированная Российской Федерацией.

И сегодня Прокуратура республики подводит итоги работы в сфере осуществления надзора за исполнением законодательства в части борьбы с коррупцией. С подробностями старший помощник Прокурора Калмыкии по взаимодействию со СМИ и общественностью Эльзята Кубанова 

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