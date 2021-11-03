Сегодня Международный день борьбы с коррупцией

Эта дата появилась в календаре в 2003 году. Именно тогда на Всемирной конференции в мексиканском городе Мерида была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, ратифицированная Российской Федерацией.

И сегодня Прокуратура республики подводит итоги работы в сфере осуществления надзора за исполнением законодательства в части борьбы с коррупцией. С подробностями старший помощник Прокурора Калмыкии по взаимодействию со СМИ и общественностью Эльзята Кубанова