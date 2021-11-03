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9 декабря, 12:58
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Сегодня День героев Отечества

Сегодня День героев Отечества

 

Он приурочен к учреждению высшей военной награды Российской империи – Ордена Святого Георгия.

Глава региона Бату Хасиков поздравил жителей республики с этой датой. А накануне руководитель региона принял участие в торжественном возложении цветов и венков к мемориальному комплексу на Аллее героев.

 «Эта памятная дата — дань высочайшего уважения всем героям, которые посвятили жизнь служению Отечеству, проявили стойкость и мужество», – подчеркнул он.

В преддверии праздника Глава Калмыкии лично поздравил Героя России Баатра Александровича Гиндеева, который принял участие в торжественном возложении цветов к мемориалу.

Он также добавил, что калмыцкая земля всегда славилась героями. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны около четырех тысяч калмыков были награждены орденами и медалями.

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