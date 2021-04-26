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25 мая, 17:50
НовостиКультура

Сегодня и завтра на сцене Тувинского театра кукол - премьера спектакля «Я-Будда» в постановке Бориса Манджиева

Сегодня и завтра на сцене Тувинского театра кукол - премьера спектакля «Я-Будда» в постановке Бориса Манджиева

Музыкальную поэму представят и на нашей сцене в честь Дня рождения Будды Шакьямуни.

Напомним, премьера состоялась в апреле 5 лет назад. Спектакль завоевал немало театральных наград и снискал любовь тысяч зрителей. Авторами литературной основы выступили Заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев и член Союза писателей России Виктор Хаптаханов. Музыку написал Заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев.

Это история о том, как Сиддхартха Гаутама приходит к постижению главного вопроса, ответ на который он искал всю жизнь. Открыв эту высшую истину, в основе которой морально-этические нормы и добродетели, он передает ее в виде учения ученикам и всем живым существам.

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