Лагань вновь подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях

Рабочие моменты по проекту обсудили сегодня на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Провел его заместитель председателя Правительства Наран Кюкеев.

На этот раз предусмотрено благоустройство нового городского парка и набережной с фотозоной на месте бывшего стадиона по улице Баташова. Проектом запланировано обустройство не только сквера, детской игровой и спортивной площадок, а также зоны с выходом к водоему. Кроме этого, возведут веревочный парк, проведут комплексное озеленение. Стоимость проекта, учитывая все виды бюджетов – 55 миллионов рублей. После его утверждения, заявку до 1 июня направят в Федеральную конкурсную комиссию при Минстрое России.