Сегодня Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» выступит на сцене национального театра Республики Тыва

Это их очередной концерт в рамках гастрольного тура. А накануне состоялась пресс-конференция , на которой балетмейстер-постановщик, директор Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» - Владимир Надбитов рассказал о предстоящей концертной программе.

А раннее для коллектива была организована обзорная экскурсия по городу. Артисты смогли увидеть недавно построенный Буддийский храм Хурэй.

Видео: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ " ОЙРАТЫ "