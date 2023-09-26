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28 сентября, 11:22
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Сегодня Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» выступит на сцене национального театра Республики Тыва

Сегодня Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» выступит на сцене национального театра Республики Тыва

Это их очередной концерт в рамках гастрольного тура. А накануне состоялась пресс-конференция , на которой балетмейстер-постановщик, директор Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» - Владимир Надбитов рассказал о предстоящей концертной программе.

А раннее для коллектива была организована обзорная экскурсия по городу. Артисты смогли увидеть недавно построенный Буддийский храм Хурэй.

Видео: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ " ОЙРАТЫ "

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