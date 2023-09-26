Калмыцкие школьницы стали призерами федерального этапа «Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества»

В мероприятии приняли участие более 500 тысяч представителей из всех регионов страны, а также Беларуси и Тунисской Республики. Ученицы элистинской школы № 23 Ангелина Оконова и Дармонжон Абдуллаева победили в номинации «Кино».

Жюри высоко оценило их видеоролик «Моя солнечная Калмыкия». Теперь они примут участие в финале «Большого фестиваля» в Москве.