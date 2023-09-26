28 сентября, 14:25
 26 °C
101,98
96,5
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 сентября, 09:28
Новости

Калмыцкие школьницы стали призерами федерального этапа «Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества»

Калмыцкие школьницы стали призерами федерального этапа «Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества»

В мероприятии приняли участие более 500 тысяч представителей из всех регионов страны, а также Беларуси и Тунисской Республики. Ученицы элистинской школы № 23 Ангелина Оконова и Дармонжон Абдуллаева победили в номинации «Кино».

Жюри высоко оценило их видеоролик «Моя солнечная Калмыкия». Теперь они примут участие в финале «Большого фестиваля» в Москве.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия