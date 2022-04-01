Сегодня Google заблокировал доступ к YouTube каналу ГТРК Калмыкия

На видеохостинге появилось объявление о том, что видео на канале Вести Калмыкия недоступно и их нельзя смотреть в нашей стране.

Ранее, под аналогичные санкции попали и другие филиалы ВГТРК. В частности, администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК Ставрополье, Кубань, Башкортостан, Новосибирск, Вестей Крыма, Севастополя и Вайнах Чеченской республики.

Роскомнадзор обратился к американской корпорации Google, снять все ограничения с YouTube каналов российских региональных филиалов ВГТРК. Об этом говорится в сообщении ведомства в Телеграм. В Роскомнадзоре указали, что ограничительные меры, введенные администрацией видеохостинга YouTube, «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

YouTube–канал ГТРК Калмыкии насчитывал почти 30 тыс подписчиков, за более чем 10 лет на нем было опубликовано более 35 тысяч видео о новостях в республике Калмыкия, некоторые из них получали более 200 тысяч просмотров.