29 апреля, 16:52
Ливни с градом и ветром до 25 м/с ожидаются в Калмыкии
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Как сообщает главное управление МЧС по республике , существенное ухудшение погодных условий ожидается в Калмыкии 29 и 30 апреля.
До конца суток 29 апреля, а также 30 апреля местами в Калмыкии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.
МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения происшествий, связанных с подтоплением участков, не имеющих естественного стока воды, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждением кровли и остекления зданий; гибелью сельхозкультур, повреждением садов, обрывами линий связи и электропередач, отключением подстанций в результате перехлеста проводов, нарушением систем жизнеобеспечения населения.