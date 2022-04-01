Ливни с градом и ветром до 25 м/с ожидаются в Калмыкии

Как сообщает главное управление МЧС по республике , существенное ухудшение погодных условий ожидается в Калмыкии 29 и 30 апреля.

До конца суток 29 апреля, а также 30 апреля местами в Калмыкии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения происшествий, связанных с подтоплением участков, не имеющих естественного стока воды, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждением кровли и остекления зданий; гибелью сельхозкультур, повреждением садов, обрывами линий связи и электропередач, отключением подстанций в результате перехлеста проводов, нарушением систем жизнеобеспечения населения.