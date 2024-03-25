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29 марта, 07:23
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Сегодня для участников СВО и членов их семей пройдет прием граждан в госфонде «Защитники Отечества»

Сегодня для участников СВО и членов их семей пройдет прием граждан в госфонде «Защитники Отечества»

Его проведут сотрудники региональной прокуратуры и юристы. В ходе приема можно будет подать жалобу, получить консультацию и правовые разъяснения законодательства. Также личный прием граждан в Элисте сегодня проведет зампрокурора республики Арсланг Мухлаев.

Для наиболее эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь при себе заявление с указанием основных доводов» - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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