Сегодня для участников СВО и членов их семей пройдет прием граждан в госфонде «Защитники Отечества»
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Его проведут сотрудники региональной прокуратуры и юристы. В ходе приема можно будет подать жалобу, получить консультацию и правовые разъяснения законодательства. Также личный прием граждан в Элисте сегодня проведет зампрокурора республики Арсланг Мухлаев.
Для наиболее эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь при себе заявление с указанием основных доводов» - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.