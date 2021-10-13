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7 ноября, 11:00
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Сегодня День великой Октябрьской Социалистической Революции

Сегодня День великой Октябрьской Социалистической Революции

Когда-то он был одним из важнейших торжеств Советского союза. Сейчас эта дата в России не отмечается, хотя, к примеру, празднуется в соседней Белоруссии.

Поменялось и название революции в современной науке. О том, как сейчас, спустя более века, вооруженное восстание большевиков оценивают ученые, и как повлиял 1917 год на судьбу калмыцкого народа мы решили выяснить у доктора исторических наук Уташа Очирова.

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