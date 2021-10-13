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7 ноября, 11:08
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Более полувека на экранах. В 1967 году в этот день началось телевизионное вещание в Калмыкии

Более полувека на экранах. В 1967 году в этот день началось телевизионное вещание в Калмыкии

Это важнейшая дата для всего телевизионного сообщества республики. За 54 года прошли тысячи эфиров, десятки тысяч съемок, сменилось огромное количество корреспондентов, операторов, редакторов, инженеров, режиссеров. 

Сегодня Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Калмыкия» оснащена самым современным оборудованием, позволяющим выдавать в эфир продукт высокого цифрового качества. 

Кстати, приурочено начало вещания было к 50-летию Октябрьской революции. Поэтому в этот день празднуются сразу две даты.  

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