Более полувека на экранах. В 1967 году в этот день началось телевизионное вещание в Калмыкии

Это важнейшая дата для всего телевизионного сообщества республики. За 54 года прошли тысячи эфиров, десятки тысяч съемок, сменилось огромное количество корреспондентов, операторов, редакторов, инженеров, режиссеров.

Сегодня Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Калмыкия» оснащена самым современным оборудованием, позволяющим выдавать в эфир продукт высокого цифрового качества.

Кстати, приурочено начало вещания было к 50-летию Октябрьской революции. Поэтому в этот день празднуются сразу две даты.