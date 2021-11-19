Сегодня - День работника органов безопасности Российской Федерации

В этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии при СНК РСФСР.

С тех пор служба сменила много названий, но все эти годы стояла на страже государственной безопасности. Кстати, не одно десятилетие этот праздник неофициально отмечался как День чекиста.

Профессиональный же праздник работников органов безопасности установлен указом Президента РФ 20 декабря 1995 года.

Органы безопасности Калмыкии внесли весомый вклад в обеспечение безопасности нашей страны и имеют немало славных страниц.

Ветераны калмыцкого Управления всегда были и остаются верными воинскому долгу и своей Отчизне. Также являются примером для молодёжи.

По случаю празднования в региональном УФСБ проходят торжественные мероприятия, чествование ветеранов, награждение отличившихся сотрудников.