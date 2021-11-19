15-летний Иван Ларионов стал победителем конкурса «Мой первый бизнес»

Его проект «Дети для детей» направлен на развитие моторики у подрастающего поколения. Он будет реализован в рамках программы по популяризации предпринимательской деятельности среди учащихся.

Свои идеи озвучили 10 подростков от 14 до 17 лет. Цель мероприятия - приобщение к финансовой грамотности, расширение знаний в области экономики. Также лидер получил возможность посетить всероссийский лагерь в течении текущего учебного года.