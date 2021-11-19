20 декабря, 08:47
 2 °C
83,5
73,73
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 декабря, 10:52
НовостиМолодёжная политика

15-летний Иван Ларионов стал победителем конкурса «Мой первый бизнес»

15-летний Иван Ларионов стал победителем конкурса «Мой первый бизнес»

Его проект «Дети для детей» направлен на развитие моторики у подрастающего поколения. Он будет реализован в рамках программы по популяризации предпринимательской деятельности среди учащихся.

Свои идеи озвучили 10 подростков от 14 до 17 лет. Цель мероприятия -  приобщение к финансовой грамотности, расширение знаний в области экономики. Также лидер получил возможность посетить всероссийский лагерь в течении текущего учебного года.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия