Сегодня - День почерка или ручного письма

Он был учрежден, чтобы напоминать о таком уникальном явлении как ручная письменность, ведь сейчас люди все реже пишут от руки, предпочитая для этого компьютеры и сотовые телефоны. А ведь почерк каждого человека является, по-настоящему, неповторимым.

Праздник призван еще раз напомнить о том, что писать от руки это важно и даже полезно для здоровья. В процессе письма мы задействуем различные зоны мозга, связанные с мышлением, языком и рабочей памятью. Если время от времени писать от руки, мозг получает дополнительную тренировку. В этот день мы предлагаем отложить в сторону все гаджеты и написать вручную письма друзьям и родственникам.