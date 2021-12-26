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23 января, 11:04
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Сегодня - День почерка или ручного письма

Сегодня - День почерка или ручного письма

Он был учрежден, чтобы напоминать о таком уникальном явлении как ручная письменность, ведь сейчас люди все реже пишут от руки, предпочитая для этого компьютеры и сотовые телефоны. А ведь почерк каждого человека является, по-настоящему, неповторимым.

 Праздник призван еще раз напомнить о том, что писать от руки это важно и даже полезно для здоровья. В процессе письма мы задействуем различные зоны мозга, связанные с мышлением, языком и рабочей памятью. Если время от времени писать от руки, мозг получает дополнительную тренировку. В этот день мы предлагаем отложить в сторону все гаджеты и написать вручную письма друзьям и родственникам.

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