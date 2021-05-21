Сегодня - День кинологических подразделений МВД

Ровно 112 лет назад в Санкт-Петербурге был открыт первый в стране питомник полицейских сыскных собак – прародитель сегодняшней кинологической службы.

Сейчас трудно представить деятельность полицейских и антитеррористических организаций без помощи четвероногих друзей.

Найти запрещённые вещества, оружие, взрывные устройства или выследить пропавшего человека. Со всем этим нам помогают лучшие друзья человека. Подробнее о кинологической службе Калмыкии и её деятельности расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия»