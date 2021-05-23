До конца недели в Калмыкии ожидаются песчаные бури и аномальная жара

Такая же погода ждет жителей Астраханской области, Дагестана и северных районов Ставрополья. Это данные центра «Фобос». Завтра воздух прогреется почти до сорока градусов. По прогнозам специалистов «Фобос», в ближайшие двое суток противостояние антициклона и циклона сохранится, а значит, ветер продолжит задувать с юго-востока. Причем его порывы, особенно в Калмыкии и Дагестане, будут достигать 15-20 метров в секунду, а значит, угроза песчаной бури сохраняется.

Кроме того, шлейф пыли будет распространяться и дальше на северо-запад – к низовьям Дона, на запад Черноземья и Центральной России и далее – до Ленинградской области и Карелии. А вот рекордная для конца июня жара выше 40 градусов в регионе установится, как минимум, до конца недели.