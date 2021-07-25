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14 августа, 11:31
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День физкультурника празднует Россия

День физкультурника празднует Россия

И сегодня особенно актуальна фраза в "Здоровом теле - здоровый дух!". Она уже долгие годы является лозунгом этого дня, а также образа жизни миллионов граждан. Сам праздник отмечается уже с 1939 года. Тогда идею спорта поддерживало почти все население СССР. Он был также важен, как умственное и духовное развитие. 

Что касается 21 века, то по всей стране, в том числе и Калмыкии спорт активно внедряется в жизнь граждан. Во многих калмыцких населенных пунктах с помощью национальных и государственных проектов, а также и силами самих жителей строятся спортплощадки, комплексы и залы. А калмыцкие спортсмены из года в год добиваются лучших результатов в различных турнирах и соревнованиях. Этому способствуют опытные специалисты - тренеры и физкультурники республики. Именно им и посвящен праздник.

Труд культуристов будет всегда востребован, особенно в степном краю. Ведь благодаря им дети и подростки находят любимое дело, получают мотивацию преодолевать свои слабости и страхи, после чего становятся лучшей версией себя.

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