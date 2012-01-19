Сегодня - День эксперта-криминалиста МВД России

Создание службы связано с учреждением 1 марта 1919 года Кабинета судебной экспертизы. Он стал первым экспертным учреждением органов внутренних дел Советской России. Тогда основными рабочими инструментами криминалистов были лупа, фотокамера, порошок для определения отпечатков пальцев.

От простой регистрации преступников по отпечаткам пальцев рук экспертная служба прошла долгий путь развития к вершинам криминалистической науки и практики. Сегодня сотрудники этой службы имеют в своём арсенале современное оборудование и новейшую технику, позволяющие проводить любые виды исследований, необходимых в раскрытии и расследовании преступлений.