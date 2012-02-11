С наступлением весны россиян ожидает ряд нововведений в законодательстве

В частности, изменения коснулись технического осмотра автомобилей, теперь процедуру ТО необходимо фиксировать на фотоаппарат.

Кроме того, оформлять диагностическую карту, преимущественно, можно будет в электронном виде. Согласно законодательству, ужесточится и ответственность за нарушение требований в области технического осмотра. Подробнее расскажем сегодня в наших выпусках