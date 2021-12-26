Сегодня дан старт региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников

Состязания по 22 предметам продлится до 25 февраля. В них примут участие более тысячи учащихся - это победители и призеры муниципального уровня. Сегодняшний день посвящен литературе. Претендентов на победу более 90 старшеклассников из районов и Элисты.

А вот, что говорят сами ребята о выборе данного предмета для участия в олимпиаде.

Главный принцип в проведении важного и масштабного школьного мероприятия, по словам заместителя министра образования Татьяны Питкиевой, - объективность. Все материалы, которые поступают по закрытым каналам из федерального центра, ответственные лица должны распечатать не ранее, чем за полтора часа до начала состязания.