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13 января, 18:10
Новости

Бату Хасиков вручил благодарность Председателю Региональной службы по тарифам Светлане Доногрупповой

Бату Хасиков вручил благодарность Председателю Региональной службы по тарифам Светлане Доногрупповой

 

Глава региона отметил, что Светлана Владимировна проработала в Региональной службе по тарифам более 15 лет. «Она настоящий профессионал своего дела, внесла большой вклад в становление и совершенствование службы. Тарифное регулирование – важный инструмент для развития в республике экономики, предпринимательства и торговли», – подчеркнул он.

Отметим, сегодня Светлана Доногруппова покинула пост председателя Региональной службы по тарифам Калмыкии по собственному желанию. В этой должности она проработала с 2012 года.

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