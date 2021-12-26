Бату Хасиков вручил благодарность Председателю Региональной службы по тарифам Светлане Доногрупповой

Глава региона отметил, что Светлана Владимировна проработала в Региональной службе по тарифам более 15 лет. «Она настоящий профессионал своего дела, внесла большой вклад в становление и совершенствование службы. Тарифное регулирование – важный инструмент для развития в республике экономики, предпринимательства и торговли», – подчеркнул он.

Отметим, сегодня Светлана Доногруппова покинула пост председателя Региональной службы по тарифам Калмыкии по собственному желанию. В этой должности она проработала с 2012 года.