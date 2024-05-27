Сегодня более 1300 выпускников 11-х классов Калмыкии проверили свои знания на экзамене по русскому языку

Это один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем образовании, и поэтому является самым массовым. На базе Калмыцкой этно-культурной гимназии сдавали экзамен более 100 человек. Он традиционно состоял из двух частей: тестовая часть и развернутое сочинение.

На выполнение работы по русскому языку, как и прежде, отводилось 3 с половиной часа. Выпускники поделились своими планами на будущее и рассказали, как проходила подготовка к этому важному для них дню.