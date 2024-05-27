Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» выступил для бойцов СВО

Концерт прошёл в самой большой воинской части Южного Федерального округа, где военнослужащие проходят реабилитацию после ранений. Отмечу, это стало возможным благодаря федеральной программе «Сила искусства» созданной «РОСКОНЦЕРТом» и Министерством культуры России.

Как отметил балетмейстер-постановщик, врио директора театра танца Владимир Надбитов, артисты рады выступить для тех, кто сегодня стоит на защите Отечества. И бойцы чувствуют эту поддержку..