Сегодня благоустроенные в Калмыкии общественные территории – пример успешной реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом.

Благодаря ему идеи жителей воплощаются в реальность, написал в своих соцсетях Глава региона Бату Хасиков и добавил, что в процесс Всероссийского голосования вовлечены все. Свое неравнодушие проявляет и молодежь Калмыкии, не только отдавая голос, но и становясь волонтерами федеральной программы. В прошлом году в регионе благоустроили 12 общественных и 10 дворовых территорий. Всего за пять лет обновлены 46 общественных пространств даже в самых отдалённых населённых пунктах.