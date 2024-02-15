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16 февраля, 13:17
Новости

Сегодня благоустроенные в Калмыкии общественные территории – пример успешной реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом.

Сегодня благоустроенные в Калмыкии общественные территории – пример успешной реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом.
Благодаря ему идеи жителей воплощаются в реальность, написал в своих соцсетях Глава региона Бату Хасиков и добавил, что в процесс Всероссийского голосования вовлечены все. Свое неравнодушие проявляет и молодежь Калмыкии, не только отдавая голос, но и становясь волонтерами федеральной программы. В прошлом году в регионе благоустроили 12 общественных и 10 дворовых территорий. Всего за пять лет обновлены 46 общественных пространств даже в самых отдалённых населённых пунктах.
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