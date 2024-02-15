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Новости

С сегодняшнего дня животноводы Калмыкии могут подать заявки на получение субсидий.

С сегодняшнего дня животноводы Калмыкии могут подать заявки на получение субсидий.
Конкурс проводит Министерство сельского хозяйства республики. Мера поддержки направлена на возмещение части затрат на производство овец и коз, на интенсивный откорм крупного рогатого скота и на развитие мясного животноводства. Подать документы можно до 17-го марта через портал предоставления мер государственной поддержки. Там же можно ознакомиться с условиями участия в отборе и ответами на часто задаваемые вопросы.
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