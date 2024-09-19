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20 сентября, 16:30
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Сегодня Бату Хасикова поздравляют со вступлением в должность Главы Калмыкии

Сегодня Бату Хасикова поздравляют со вступлением в должность Главы Калмыкии

«Итог выборов свидетельствует о высоком доверии жителей, которые ценят Вас как компетентного и энергичного руководителя. Убежден, что Ваши ответственность, целеустремленность и впредь будут залогом успешного развития региона, реализации важных социальных программ, повышения благосостояния людей» - Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Доверие избирателей свидетельствует о высоком авторитете руководителя региона и серьезных достижениях за время работы на этом посту. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в реализации масштабных планов развития Республики Калмыкия и повышения качества жизни ее жителей» - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Бату Хасикова: «За Вашим переизбранием стоят реальные дела и большие достижения на благо жителей региона. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе».

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