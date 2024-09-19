Награда нашла своего героя!

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, случай с задержанием виновника ДТП, в котором пострадал ребенок, имел продолжение.

Руководством полицейского ведомства был высоко оценен поступок девятилетнего элистинца Джиргала, оказавшего помощь в задержании нарушителя ДТП. Тогда в рабочем кабинете министра, в непринужденной беседе, узнали от Джиргала еще одну подробность. В тот день мальчик был не один, а со своим младшим братом Джалом. Дети видели момент аварии, вдвоем подошли к полицейским и, чтобы помочь пострадавшему ребенку, рассказали всё, что запомнили. Учитывая это, министр внутренних дел Дмитрий Григорьев принял решение наградить и Джала в школе, где учатся братья.

Для учеников школы № 17 стало приятным сюрпризом увидеть в классе министра внутренних дел Дмитрия Юрьевича. Полковник полиции Дмитрий Григорьев поблагодарил второклассника за благородный поступок, вручил ему Благодарственное письмо и ценный подарок. Одноклассники радостно поздравляли Джала с наградой. Дети с большим интересом общались с министром, задали ему много вопросов. Более того, они захотели стать добровольными помощниками полиции, а для этого, как было отмечено министром, надо просто хорошо учиться, быть порядочными и честными людьми.

Наградой была удостоена и заместитель директора по воспитательной работе средней школы №17 имени Д.Н. Кугультинова Нелли Логаева.

Фото: МВД Калмыкия