Готовь сани летом. Началась подготовка к осенне-зимнему периоду

Несмотря на то, что в регионе установилась аномальная жара, коммунальные службы степной столицы начали подготовку к осенне-зимнему периоду. Управляющие компании проводят ревизии в подвалах, на чердаках и в подъездах многоквартирных домов. В первую очередь, идет работа по промывке и опрессовке труб отопления. На сегодняшний день, около 50 процентов столичного жилого фонда уже осмотрено.

Квартал «Северный» в 7 километрах от Элисты, был построен более 40 лет назад. Население около 400 человек. Жилой фонд пригородного поселка это несколько двухэтажных домов, часть которых признана аварийными. Много лет собственники квартир не могли определиться с выбором управляющей компании. По закону ответственных за содержание домов назначил муниципалитет. Автономное учреждение «ЖЭУ 1» сразу же начало готовить их к зиме. В первую очередь, провели ревизию отопительной системы. Промывка и опрессовка труб помогает предупредить возможные проблемы при подаче горячей воды. Также частично отремонтировали мягкую кровлю.

А в 8 микрорайоне Элисты управляющая компания «Жилищник» обследует инженерные коммуникации 32 многоэтажек, если видны повреждения или поломки, то оперативно решают проблемы. Также попутно выполняют мелкий ремонт общедомового имущества, убирают и расчищают подвалы.

Проделанную работу проверяет государственная инспекция жилищного надзора, ее представители вошли в состав специальной комиссии. С этого года привлекаются и специалисты газовой службы. Они оценивают состояние внутридомовых вентиляционных шахт, каналов и дымоходов.

Всего подготовкой к зиме многоквартирных домов занимаются 19 управляющих компаний Элисты. Паспорта готовности должны быть сданы не позднее 15 сентября.