«Сдаем вместе». Всероссийской акция, в которой примет участие и Калмыкия

15 марта родители будущих выпускников школ поменяются местами со своими детьми, пройдя всю процедуру ЕГЭ - от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов.

В этом году им будет предложено написать сокращенный вариант экзамена по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. Продолжительность мероприятия: 1 час – пробный экзамен, 40 минут – круглый стол.