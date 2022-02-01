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2 марта, 11:10
НовостиОбразование

«Сдаем вместе». Всероссийской акция, в которой примет участие и Калмыкия

«Сдаем вместе». Всероссийской акция, в которой примет участие и Калмыкия

 

 15 марта родители будущих выпускников школ поменяются местами со своими детьми, пройдя всю процедуру  ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов.

В этом году им будет предложено написать сокращенный вариант экзамена по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. Продолжительность мероприятия: 1 час – пробный экзамен, 40 минут – круглый стол.

 

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