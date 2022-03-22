Сбер начал выдавать кредиты южным системообразующим предприятиям

Сбер приступил к реализации соглашения с Минпромторгом РФ по участию в программе льготного кредитования системообразующих предприятий. Суммарный лимит выделенных банку субсидий из федерального бюджета - 12,3 млрд рублей - даст возможность привлечь в российский бизнес кредитные ресурсы в размере 150 млрд рублей. Механизм льготного субсидирования предназначен для пополнения оборотных средств системообразующих организаций и призван помочь избежать возникновения кассовых разрывов, повысить устойчивость ключевых предприятий российской экономики. Первые южнороссийские компании в рамках этого вида господдержки уже получили финансирование Сбера.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

В марте совместно с региональными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом мы провели большую организационную работу, целью которой было в сжатые сроки обеспечить дополнительную финансовую поддержку ключевым экономическим секторам и их главным представителям. Наши консолидированные усилия дают необходимый результат. Оборотные средства, которые на льготных условиях предоставляет Сбер, позволяют крупному южнороссийскому бизнесу не снижать темпов текущей деятельности и сосредоточиться на освоении новых рынков, создании дополнительных драйверов развития. Два наших клиента из Ставропольского края и Ростовской области уже получили льготные кредиты на общую сумму 1,26 млрд рублей. Это были первые сделки, прошедшие в системе Сбера в рамках нового пакета государственной финансовой помощи. Мы уверены, что сегодня, когда российская экономика адаптируется к новым условиям, такая оперативная поддержка очень важна. Юго-Западный банк продолжает консультировать бизнес и принимать заявки на льготное кредитование с госучастием.

Финансирование системообразующих предприятий по программе Минпромторга РФ осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 393 от 17 марта 2022 года и предоставляется под 11% годовых на срок до 12 месяцев. Получить льготное финансирование могут компании из перечня системообразующих предприятий, утвержденного Правительственной комиссией при Минпромторге РФ.