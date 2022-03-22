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19 апреля, 22:01
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Долгосрочное сотрудничество Каспийского Трубопроводного Консорциума и Калмыкии продолжается

Долгосрочное сотрудничество Каспийского Трубопроводного Консорциума и Калмыкии продолжается

Сегодня подписано новое пятилетнее соглашение. За время сотрудничества на реализацию социальных проектов в Калмыкии КТК-Р инвестировала более 1 млрд. рублей.

Вместе с Генеральным директором КТК-Р Николаем Николаевичем Горбанем в Калмыкии был открыт Дом культуры в п. Комсомольский Черноземельского района, отремонтированный в рамках программы “Комплексное развитие сельских территорий”. На средства компании объект оснащен оборудованием и мебелью.

Сегодня же вручили ключи от спецтехники коммунальной организации. А Республиканская школа бокса им. Ц. Балзанова получила автобус. Также переданы транспортные средства, чтобы обеспечить сообщение между Лаганским, Черноземельским РМО и Элистой, чего очень ждали жители районов

Так же развиваются и другие отрасли экономики Калмыкии. За счет основной деятельности Консорциум пополняет бюджет республики примерно на 2,5 млрд. руб. в год. В этом году в рамках нового Соглашения КТК-Р выделяет на благотворительные проекты в Калмыкии 100 млн рублей.

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