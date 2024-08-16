Садовская средняя школа №2 будет капитально отремонтирована

Она будет включена в федеральную программу. Учебное заведение посетил глава региона Бату Хасиков в рамках рабочей поездки в Сарпинский район. Школа носит имя старшего сержанта полиции Дмитрия Маковкина. Ценой своей жизни он предотвратил теракт на железнодорожном вокзале в Волгограде.

Символично, что именно здесь прошла встреча с семьями участников СВО - ветеранов боевых действий, погибших военнослужащих. Это сильные духом люди, которых объединяет верность нашим боевым традициям. Всем сердцем, всей душой разделяем с ними горечь утраты и будем во всем их поддерживать, отметил Бату Хасиков.

Также в селе Садовое состоялся благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции

Творческий вечер «Прикасаясь сердцем к подвигу» начался с минутного ролика, на котором были продемонстрированы видео с бойцами на передовой со всех уголков страны.

На сцене - коллектив Московского театра песни «Яр» и заслуженный артист России и Кубани Виктор Сорокин, в исполнении которых прозвучали народные, казачьи, авторские песни о любви к Родине.