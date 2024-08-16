В Калмыкии продолжается борьба с опустыниванием

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

Дополнительно локализован очаг площадью свыше 500 га. Сообщает сегодня профильное министерство. Рабочей группой Минсельхоза Калмыкии проведена проверка выполненных фитомелиоративных работ в Лаганском районе.

Она соответствует технологическим схемам посадки джузгуна безлистного, отмечается оптимальная приживаемость растений составляющая более 70%, обеспечивающая защиту и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и развития процессов опустынивания.

Напомним, что в республике в этом году будут реализованы 8 проектов мелиорации в Лаганском и Черноземельском РМО на площади 4,3 тыс. га. «Восстановление и сохранение пастбищных угодий - одна из приоритетных задач, которая находится на особом контроле Главы региона Бату Хасикова.

В перспективе планируется закрепить до 50% открытых песков , далее - поднять этот уровень. В 2025 году и в последующие годы в рамках реализации мероприятий Государственной программы работы продолжатся еще в Юстинском и Яшкульском районах, - отметил Министр сельского хозяйства Тимур Гаваев.