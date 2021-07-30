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1 сентября, 13:05
НовостиМолодёжная политикаКультура

С сегодняшнего дня в стране начнёт действовать «Пушкинская карта»

С сегодняшнего дня в стране начнёт действовать «Пушкинская карта»

Национальный музей имени Пальмова в числе участников Всероссийского проекта. Напомним, что каждый молодой человек от 14 до 22 лет получит специальную карту, которая позволит посещать театры, музеи и концертные залы за счёт государства: на счету уже будут 3 000 рублей. После снятия эпидемиологических ограничений подростки и молодежь в этих стенах могут ознакомиться с историческими, этнографическими и другими выставками.

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