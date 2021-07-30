Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил учащихся и их семьи с Днем знаний и началом нового учебного года

Теплые слова адресованы школьникам, студентам, родителям, педагогам и всем тем, кто трудится в сфере образования.

«1 сентября – всегда теплый и по-особенному волнующий праздник. Первоклассники спешат сесть за парты, выпускные классы с грустью осознают, что это их последний День знаний в стенах родной школы, первокурсники радуются новому этапу своей жизни. Надеюсь, за каникулы вы успели отдохнуть и набраться сил. Впереди у вас месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, успехи и заботы.

Для педагогов 1 сентября – это начало нового этапа в работе. Преподавание – нелегкий труд и одна из самых важных составляющих будущего республики. Именно на плечах педагогов лежит раскрытие потенциала ученика, передача знаний и нравственных ориентиров. Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой основой для нового поколения интеллектуальной Калмыкии!

Прошлый учебный год был непростым периодом для всех нас: перестройка системы образования, новые методы работы, однако мы с достоинством справились со всеми трудностями. В 2021 году в нашем регионе 30 выпускников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ. Наши школьники и студенты славятся немалым количеством побед на всероссийских конкурсах и соревнованиях. Мы гордимся нашей талантливой молодежью!

От всей души желаю крепкого здоровья, успешной работы и отличной учебы. Пусть этот учебный год принесет вам еще больше достижений и побед. Убежден, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие нашей республики и России.»