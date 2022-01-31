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1 марта, 15:44
НовостиОбщество

С сегодняшнего дня в России вступили в силу утвержденные Минстроем новые правила пользования жилыми помещениями

С сегодняшнего дня в России вступили в силу утвержденные Минстроем новые правила пользования жилыми помещениями

 Речь идет о штрафах за самовольную обшивку или остекление балкона. Однако, в региональной жилищной инспекции уточнили, что они были и раньше.

Ключевое отличие – теперь эти требования предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам — собственникам помещений. Граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. Но перед выполнением работ необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.

Также хозяева балконов должны согласовать проведение таких работ в жилищной инспекции и получить согласие других жильцов на общем собрании собственников многоквартирного дома.

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