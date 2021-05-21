С сегодняшнего дня школьники Элисты могут добавить в программу летнего отдыха водные процедуры

После ремонта в ДДТ открылся бассейн. Первыми его посетителями стали ребята из лагеря «Летняя Карусель».

13-летняя Алина Кусьминова говорит, что каждый год, за исключением прошлого, проводит часть каникул в лагере. А в этот раз она еще и капитан отряда. Признается, что бывает сложно, но к каждому заданию девочка относится ответственно.

В лагере созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. Чтобы избежать скопления детей, кормят их в трех залах, есть и буфет. На завтрак и обед запускают по два отряда. А всего их 7, в каждом по 25 человек. По словам старшего вожатого Баины Эрдни-Горяевой, смена посвящена истории малой Родины. Но у каждого дня – своя тема.

Долгожданное открытие бассейна ребята восприняли как праздник. В летние жаркие дни плавание приносит море удовольствия, говорят школьники. К тому же, водные процедуры укрепляют здоровье.

В бассейне отряды будут сменять друг друга каждый час. С детьми работают опытные инструкторы. Поддерживается нормативный уровень температуры воды, которая регулярно проходит очистку.

Бассейн открыт и для других школьников. Все требования Роспотребнадзора соблюдены: регулярная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание. Самое главное – дети должны полноценно отдохнуть и с новыми силами готовиться к учебному году.