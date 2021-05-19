Сегодня Всемирный День борьбы с опустыниванием и засухой

Для Калмыкии это острая проблема. Здесь уже образовалась единственная в Европе антропогенная пустыня - Черные Земли. В республике впервые по закреплению подвижных песков будет применен инновационный метод. С помощью биодобавок и органических удобрений. По данным Калмлеса, экспериментальной площадкой станет территория поселка Улан-Хол Лаганского района. В чем суть технологии, и почему происходит деградация земель. Об этом – в нашем материале.

В Калмыкии более четырех миллионов гектаров площади подвержено опустыниванию. Так было в кризисные времена в 70-80 годах. Состояние Черных Земель и Кизлярских пастбищ вызывает большую тревогу и требует более адекватных и эффективных мер. О новых способах борьбы с наступающими песками рассказывает профессор КалмГУ Надежда Бакташова. Речь идет о методике китайских ученых. Ее уже применяют на территории Внутренней Монголии КНР, где наблюдаются значительные процессы деградации земель. А в Калмыкии экспериментальной площадкой станут восточные районы. Самое подходящее время оказать сопротивление дезертификации с помощью разработанной биомассы, которая не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека - это весна. Особенно это актуально после недавних песчаных бурь, накрывших самые засушливые зоны республики – Приморье и Черноземелье.

По словам специалистов, регион находится в стадии экологического риска. Пески занимают более 100 тысяч гектаров. А полтора миллиона гектаров составляет площадь деградированного пастбища, которая уже не может служить кормовой базой для животных. Ситуацию усугубила не только нагрузка на сельхозугодья из-за выпаса, нанёсшая непоправимый ущерб этим землям, но и распашка полей, и прошлогодняя засуха: весной и летом практически не было дождя. В этом году из федерального бюджета на закрепление песков выделено около 29 миллионов рублей. Этих средств не хватает, говорят специалисты фитомелиоративного ведомства.

В последние годы Правительство Калмыкии комплексно подходит к решению проблемы, координируя деятельность двух министерств - природы и сельского хозяйства. Сейчас действуют 4 питомника общей площадью около восьмисот гектаров - по производству семян аридных культур, предназначенных для проведения фитомелиоративных мероприятий на пастбищах. И, несмотря на все предпринимаемые меры, пустыни продолжают захватывать территорию. Барханы в течение года могут продвигаться, порой, на километр. О том, что эта проблема не является частным интересом одного субъекта, а носит межрегиональный характер, говорили участники совещания, которое состоялось во время приезда Премьер-министра Михаила Мишустина в Калмыкию в начале года. Он дал поручение создать Центр по борьбе с опустыниванием.

Как считают в аграрном ведомстве республики, такой центр должен быть создан в Калмыкии с филиалами в Дагестане, Астрахани и в других регионах, с выстраиванием работы на паритетных условиях. Только совместные действия под патронажем Минсельхоза России приведут к ощутимому результату.