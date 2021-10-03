С сегодняшнего дня предприниматели могут получить гранты для компенсации расходов на зарплату сотрудникам в начавшиеся выходные

Это дополнительная мера поддержки, объявленная российским правительством. Выплата высчитывается по схеме: 1 работник – 1 минимальный размер оплаты труда.

Это касается, в частности, предприятий спорта, общепита, гостиничного бизнеса, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры и ряда других отраслей. В списке получателей также некоммерческие организации.

Поступать денежные средства начнут с 15 ноября и продолжатся до конца декабря. А заявки принимают в региональном центре Мой бизнес.