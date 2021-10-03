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1 ноября, 10:46
НовостиОбщество

Начинается праздничная неделя

Начинается праздничная неделя

Всего три дня и вся Россия отметит День народного единства. В пятницу тоже выходной. Это уже отголоски новогодних каникул. Субботу 2-е января перенесли на ноябрь.

Напоминаем, до 7 числа – в стране нерабочие дни в связи с неблагополучной эпидситуацией. Этот период врачи рекомендуют провести в кругу семьи, ограничить контакты. А если выходить из дома, то как можно реже. И воспользоваться свободными днями, чтобы сделать прививку от COVID-19.

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