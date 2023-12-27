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29 декабря, 09:57
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Огнеборцы Калмыкии изготовили маскировочные сети для военных в зоне СВО

Огнеборцы Калмыкии изготовили маскировочные сети для военных в зоне СВО

По их словам, очень важно поддерживать ребят, которые сейчас выполняют боевые задачи. А маскировочные сети крайне нужны солдатам — это хорошая защита от беспилотников. Но они быстро приходят в негодность, и расход очень велик, поэтому постоянно нужны новые.

Как рассказал начальник пожарно-спасательной части Целинного района Имам Батаев, в работе была задействована большая часть личного состава. Стенд для плетения они изготовили сами.

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