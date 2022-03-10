С наступлением весенне-летнего периода значительно увеличивается количество пожаров
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Основные их причины – неосторожное обращение с огнем.
В Главном управлении МЧС по республике напоминают о соблюдении простых правил безопасности: не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, не поджигать сухую траву, ведь огонь распространяется мгновенно и становится неуправляемым.
При обнаружении пожара или признаков горения необходимо сообщать по телефонам «01» или с мобильного «112» и «101».