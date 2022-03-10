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8 апреля, 12:06
НовостиЭкология

С наступлением весенне-летнего периода значительно увеличивается количество пожаров

С наступлением весенне-летнего периода значительно увеличивается количество пожаров

Основные их причины – неосторожное обращение с огнем.

В Главном управлении МЧС по республике напоминают о соблюдении простых правил безопасности: не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, не поджигать сухую траву, ведь огонь распространяется мгновенно и становится неуправляемым.

При обнаружении пожара или признаков горения необходимо сообщать по телефонам «01» или с мобильного «112» и «101».

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