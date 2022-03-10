Подведены итоги первого этапа регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

Во втором туре участие примут 18 супружеских пар Калмыкии. Он пройдет уже в мае в рамках Международного дня семьи. Члены жюри рассмотрели 23 заявки по 5 номинациям: «Многодетная», «Молодая», «Сельская», «Золотая» и «Семья – хранитель традиций».

В финале - победители каждой номинации получат по 50 тысяч рублей. 100 тысяч дополнительно вручат обладателям Гран-при.

Напомним, основная цель конкурса - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.