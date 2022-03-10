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8 апреля, 12:38
Новости

Подведены итоги первого этапа регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

Подведены итоги первого этапа регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

Во втором туре участие примут 18 супружеских пар Калмыкии. Он пройдет уже в мае в рамках Международного дня семьи. Члены жюри рассмотрели 23 заявки по 5 номинациям: «Многодетная», «Молодая», «Сельская», «Золотая» и «Семья – хранитель традиций».

В финале - победители каждой номинации получат по 50 тысяч рублей. 100 тысяч дополнительно вручат обладателям Гран-при.

Напомним, основная цель конкурса - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

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